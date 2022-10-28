29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin destansı mücadelesi, canı ve kanı pahasına yazdığı kahramanlık destanı üzerine inşa edilmiştir. Bilindiği üzere, Birinci Cihan Harbi sonrasında Anadolu’nun her köşesi işgal edilmiş ve milletimiz esaret altına alınmak istenmiştir. Bu esaret zinciri, Aziz Atatürk, silah arkadaşları ve necip milletimizin fevkalade direnişi ve mücadelesi ile kırılmıştır.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın zaferle neticelenmesi ile de genç Türkiye doğmuş ve yönetim şekli olarak da “Cumhuriyet” benimsenmiştir. Ne mutlu ki, bugün ülkemiz, yüz yıla yaklaşan cumhuriyet birikimi ile sadece bölgesinin değil, Türk dünyasının ve gönül coğrafyasının da umut ışığı, parlayan yıldızıdır.

Tabi ki dün olduğu gibi bu gün de engellemeler ve badirelerle karşılaşmaktayız. Ancak tüm bunların birlik ve beraberlik ruhu ile aşılacağına olan inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti, her geçen gün gücüne güç katmaya, bölgesinin huzur ve istikrar merkezi olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’ncı yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk Kurtuluş Savaşının kahraman şehit ve gazilerini, ülkemizin gelişimine katkı veren, çaba gösteren tüm devlet adamlarımızı minnet ve şükranla yâd ediyorum.