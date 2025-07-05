Kahramanmaraş İstiklalspor’un başarı hikâyesine destek vermek ve şehre moral katmak amacıyla düzenlenen “İstiklal Yılı” konserleri, 4-5 Temmuz tarihlerinde Expo alanında coşkuyla başladı. Spor ve müzik tutkunlarını buluşturan etkinlikte, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve farkındalık mesajları da verildi.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, takımın şampiyonluğunun deprem sonrası Kahramanmaraş halkına büyük moral olduğunu vurguladı.

“Şampiyonlukla beraber şehirde büyük bir coşku yaşandı. Biz bu ruhu yıl geneline yaymak istiyoruz. Sadece bir spor kulübü değil, şehrimizin ortak değeri olmayı hedefliyoruz,” dedi.

Akarca, Ağustos ve Şubat aylarında da konserler planladıklarını belirterek, bu tür etkinliklerle taraftarla daha sıkı bir bağ kurmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ancak kombine bilet satışlarında beklenen seviyeye ulaşılamadığını da dile getirerek taraftardan daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Konserin ilk gününde sahne alan Can Gox ve Emir Can İğrek, performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahne öncesi duygularını paylaşan Emir Can İğrek, Kahramanmaraş’a yeniden gelmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı:

“En son depremden dört ay önce bir futbol sahasında konser vermiştim burada. Bugün yeniden bu şehirde sahne alıyorum. Yaralar ne kadar sarılabilirse o kadar sarıldı ama bu coşku, bu birliktelik insanı gerçekten onurlandırıyor. Kahramanmaraş’ın hâlâ dimdik ayakta olduğunu görmek çok değerli. Hem futbol hem basketbol takımlarının başarıları da bu sürece büyük katkı sağladı.”

Röportaj sırasında yöresel tatlara da değinen sanatçı, Kahramanmaraş’a özgü lezzetleri övgüyle anlattı:

“Maraş dondurmasını 2018’de denemiştim, bayıldım. Ama en çok şaşırdığım şey, hayatımda yediğim en güzel baklavayı burada yemiş olmam. Gerçekten olağanüstüydü. Gaziantep’le yarışır. Kelle paça ise hiç denemedim, ama bu gece deneyeceğim.”

Emir Can İğrek’in sahnede kendisine hediye edilen Kahramanmaraş İstiklalspor formasını giyerek konseri bu şekilde tamamlaması ise büyük alkış aldı.