Kahramanmaraş’ta düzenlenen “İstiklal Yılı Konserleri”, müzik ve coşkunun buluştuğu unutulmaz anlarla sona erdi. Etkinlik kapsamında EXPO alanında sahne alan BLOK 3, enerjik performansıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Konser öncesinde Kahramanmaraş İstiklalspor futbolcuları sahneye davet edildi. Büyük alkış alan futbolcular, taraftarlarla selamlaşarak şehri sadece sahada değil, sosyal etkinliklerde de temsil ettiklerini bir kez daha gösterdi.

Sahneye çıkan İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yaptığı konuşmada hem taraftarlara hem de kamu yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi itibariyle başlayacaklarını ifade eden Akarca, "Bugün burada bizim yanımızda olmanız, hem maddi hem de manevi anlamda çok kıymetli. Bu destek bize büyük bir enerji veriyor," dedi.

Akarca ayrıca, konser sırasında sürpriz bir açıklamada bulunarak, Kahramanmaraş Valisi ve İl Emniyet Müdürü’nün takıma özel hazırlanan “46 EDE 46” plaka projesini kamuoyuna duyurarak, bu özel plakalardan elde edilecek gelirin doğrudan kulüp bütçesine aktarılacağını açıkladı.

Etkinlikte BLOK 3’e forma hediye edilerek teşekkür edildi. Konser boyunca alanda bulunan binlerce kişi müziğin ritmine kendini kaptırdı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.