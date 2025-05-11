Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir keçinin drenaj hattına düştüğünü fark ederek durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmak için çalışma başlattı.

Dar ve derin alanda yürütülen dikkatli operasyon sonucu keçi, sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi. Mahalleli, itfaiye ekiplerine gösterdikleri hızlı ve duyarlı müdahale için teşekkür etti.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yetkililer benzer durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.