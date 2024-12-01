Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Büyüknacar mevki Fatih Mahallesi’nde yer alan bir konteynerde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta park halindeyken yan otomobil demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde park halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanla müdahalesine rağmen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.