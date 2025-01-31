Edinilen bilgilere göre, Şazibey Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlendi. İş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engellerken, yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.