Kahramanmaraş’ta anız yangınlarına ilişkin ihbarlar art arda gelmeye devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlk yangın, Erkenez Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak geniş bir alana sıçrama tehlikesi oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve diğer tarlalara ulaşmasını engelleyerek yangını uzun uğraşlar sonucu tamamen kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ferhuş TOKİ Konutları’nın alt kısmında bulunan tarlalarda meydana geldi. Aynı şekilde nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önledi.

Her iki yangında da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, anız yakmanın çevre ve insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığını hatırlatarak vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı. Yangınların çıkış sebebine yönelik incelemeler sürüyor.