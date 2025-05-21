Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında çıkan iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

İlk yangın, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde bir inşaat alanında malzemelerin depolandığı barakada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

İkinci yangın ise sanayi bölgesindeki bir iş yerinin bahçesinde çıktı. İş yerinin arka kısmında başlayan yangın çevrede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.