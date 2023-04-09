İyi Parti heyeti 28. dönem milletvekilleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
İyi Parti'de aday gösterilen bazı isimler şu şekilde:
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra, Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra, Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra, Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra, Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra, Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra, Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra, Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra, Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra, Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra, Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra, Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra, Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra, Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra, Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra, İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra, Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra, Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra, Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra