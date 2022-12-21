İzmir'de 25 Temmuz'da sabah saatlerinde Alsancak semtinde meydana gelen olayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü Burçin A., 'Alsancak Gar' durağından yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför Burçin A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için otobüsün kapısını açmadı. Bu sırada yolculardan Güngör Yalçınöz, şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine Burçin A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattından yardım istedi.

Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför Burçin A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Güngör Yalçınöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra tahliye edilen Yalçınöz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hakaret', 'Darp' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Güngör Yalçınöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki avukatları duruşmada hazır bulundu.

"Olanlar için çok pişmanım"

Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Hakaret', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanık Güngör Yalçınöz, olayda otobüs şoförü Burçin A.'yı darp etmediğini ileri sürerek, "Hastaneden rapor alınmasını istiyorum. Kamera kayıtları izlenirse darp etmediğim görülür. Kamu malının zararını da giderdim. Olanlar için çok pişmanım" dedi. Hakim, sanığı 'Hakaret' ve 'Darp' suçlarından 10'ar ay, 'Kamu malına zarar vermek' suçundan da 1 yıl olmak üzere sanığı toplamda 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.