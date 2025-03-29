İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timlerince, 9 günlük bayram tatilinin başlamasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde yapılan denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.



Denetimler kapsamında, otobüs şoförlerinin yeterlilik belgeleri incelenirken, araçların lastik, ışık ve genel donanım durumu kontrol edildi.

Sürücülere güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından bir otobüse sivil personel bindirilerek yolculuk süresince denetim gerçekleştirildi. Şoförün trafik kurallarına uyduğu tespit edilirken, herhangi bir ihlal belirlenmemesi üzerine sürücüye teşekkür edildi.

Jandarma yetkilileri, bayram tatili süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını istedi.