Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için 186 yıldır görev yapan Jandarma Teşkilatı, kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarmanın milletin huzur ve güvenliği için verdiği özverili mücadeleyi vurguladı.

Yerlikaya, paylaşımında jandarmanın terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden siber güvenliğe kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini belirtti. Bakan, jandarmanın fedakâr aileleriyle birlikte büyük bir kahramanlık sergilediğini ifade ederek, teşkilata hizmet eden tüm personeli tebrik etti.