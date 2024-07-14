Kahramanmaraş’ta jandarma trafik ekipleri tarım araçlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 12 Temmuz 2024 günü sabah 06.00-08.00 saatleri arasında traktör, tarım araçları ve tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazaları önlemek amacıyla tüm ilçelerde eş zamanlı özel trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetime toplam (10) Trafik Jandarması Timi ve (30) personel katıldı. Denetimlerde (186) Traktör, Tarım Aracı ve Tarım İşçisi taşıyan araç kontrol edilirken, (5) Araç trafikten men edildi. Bir kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, (186) araç sürücüsüne genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.