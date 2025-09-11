Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 03 – 09 Eylül 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürüttüğü operasyonlarda önemli başarılara imza attı.

Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlar

Kent genelinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 270 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Eylül’de Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda; 51 adet kaçak cep telefonu 78 adet şarj adaptörü 340 adet şarj kablosu ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hafta boyunca uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 753 gram esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 207 gram kenevir tohumu, 24 adet sentetik uyuşturucu hap, 87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu kapsamda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

06 Eylül’de Andırın Gökgedik Mahallesi’nde 50 kök kenevir, 207 gram tohum ve 745 gram esrar bulundu, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

07 Eylül’de Pazarcık Narlı Mahallesi’nde 8 gram esrar ve 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

TEM Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu A.K. (42) ve A.K. (38) isimli şahısların 2012 ve 2016 yılları arasında Suriye’de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş-çıkış yaptıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan soruşturma başlatılarak haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

“Huzur ve Güven İçin Kararlılıkla Devam”

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.