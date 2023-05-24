Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı bugün oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesi ile başlayacak. Son olarak 2013'te kupayı kazanan Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Türkiye Kupası finaline yükselecek.

MENAJERİ AÇIKLADI

Diğer yarı final müsabakasında ise 25 Mayıs Perşembe günü Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Eryaman Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir, galibiyet ve beraberlik durumunda finale çıkacak. Karşılaşmanın 1-0 Ankaragücü lehine bitmesi halinde uzatmalar oynanacak. Ankaragücü, 2 farklı galibiyet alırsa finale adını yazdıran taraf olacak.

Jorge Jesustan taraftara mesaj

HAKEMLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında yarın sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Jorge Jesustan taraftara mesaj

Turun ilk maçında sahasında Ankaragücü karşısında 1-0’lık skorla galip gelen Başakşehir ise 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da rakibine konuk olacak. Bu zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şanslan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Mert Güzenge olacak.

Jorge Jesustan taraftara mesaj

SİVASSPOR İSTANBUL'A GELDİ

Sivasspor, sahasında oynadığı ve golsüz berabere biten ilk maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 25 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bugün öğleden sonra yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor’un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Kader Keita, Isaac Cofie, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Samuel Saiz, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Emre Gökay, Max Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James, Mustapha Yatabare, Jordy Caicedo."

Jorge Jesustan taraftara mesaj

JESUS TARAFTARA SESLENDİ

Fenerbahçe teknik direktörü mücadele öncesi, sosyal medya hesabından taraftarlarına çağrı yaptı. Deneyimli teknik direktör paylaşımında; "Yarın herkes Kadıköy'e!" dedi.