Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu mağlubiyetin ardından Atalanta, 58 puanda kaldı. Juventus ise puanını 66'ya yükseltti.

Juventus, Atalanta deplasmanında kazandı Merih forma giymedi Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada eski takımı Juventus'a karşı süre almadı.

Juventus iki golle geçti İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Juventusa galibiyeti getieren golleri 56. dakikada Samuel Iling-Junior ve 90+8'de Dusan Vlahovic kaydetti.

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Atalanta'nın ev sahipliğinde Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Juventus oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.