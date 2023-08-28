Kahramanmaraş’a sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ivme kazandırmasının yanı sıra küresel anlamda kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak Uluslararası EXPO 2023’ün katılımcı ülkesi Güney Kore’den yetkililer geçtiğimiz hafta kente gelerek, Başkan Hanefi Mahçiçek’ten bilgi alıp, etkinlik yapacakları alanda incelemelerde bulunmuştu.

Kore Savaşı’nın ardından Türkiye ve Güney Kore arasında kurulan diplomatik ilişkilerle siyasi, ekonomik ve kültürel bağın güçlendirilmesi noktasında önemli iş birliklerinden biri olan Karavan Kore Kültür Günü’nü bu yıl depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta düzenleyerek, depremzedelere moral vermeyi amaçlayan Güney Kore, EXPO 2023 Amfi Tiyatro’sunda katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Güney Kore ezgilerini ve kültürünü tam anlamıyla Kahramanmaraş’a taşıyacak olan Karavan Kore Kültür Günü etkinlikleri 30 Ağustos’ta saat 19.00’da başlayacak.

Saat 14’de EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nin 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi ile başlayacak etkinlikler, yine EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nin oda müziği dinletisiyle devam edecek.