20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı KAÇSAM tarafından çocuklara özel etkinliklerle büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Fuar kapsamında özellikle çocuklar için pek çok eğlenceli etkinlik sunuluyor.

Çocuklar, fuarın özel olarak hazırlanmış stantlarında satranç, akıl ve zekâ oyunları gibi çeşitli aktivitelerle vakit geçirme fırsatı bulurken, düzenlenen masal saatleri miniklerin hayal gücünü geliştirmelerine yardımcı oluyor. Etkinlikler, çocukların eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlarken, ailelere de birlikte vakit geçirme imkânı tanıyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini ve toplumsal dayanışmasını yansıtan fuar, hem çocuklar hem de veliler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, bu oyunlar ve etkinliklerle dolu atmosferde keyifli vakit geçiriyor. Kahramanmaraş’ın sosyal hayatına renk katan bu tür etkinlikler, yerel halk ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.