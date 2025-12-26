Programa AK Parti teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi. KADEM’in yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikte; varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkeleri ele alınırken, güvenli bir toplumun inşasında bireyin rolü vurgulandı.

Programda konuşan yetkililer, KADEM’in genel merkez öncülüğünde Türkiye genelinde sürdürülen yaygın eğitimlerin devam ettiğini belirterek, geçtiğimiz ay “Güvenli Toplumun İnşası: Şiddetin Anatomisi” eğitiminin yapıldığını, bu ay ise “İki İnsan Eğitimi” nin gerçekleştirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Veli Aba’nın sunumuyla gerçekleşen programın, katılımcılara önemli kazanımlar sunduğu belirtildi.

Program, organizasyona destek veren AK Parti il teşkilatı, Kadın Kolları ve KADEM’e teşekkür edilmesiyle sona erdi.