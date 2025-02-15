Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle hayata geçirilen Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, vatandaşlara kapılarını açtı.

Piazza AVM zemin katta kurulan birbirinden renkli stantlarda Kahramanmaraşlı ve Hataylı kadın girişimciler, el emeği ürünlerini sergiliyor.

İki gün sürecek festivalde takı, tekstil, geleneksel el sanatları ve dekoratif objeler gibi birçok özgün ürün satışa sunuluyor. Etkinlik, kadın üreticilere ekonomik katkı sağlarken, yerel üretimi teşvik etmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.