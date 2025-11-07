Ayşe Asır’ın sunumuyla ekrana gelen programda, kadınların iş hayatındaki yasal hakları ele alındı.

Programın ilk konuğu olan Avukat Beyza Tutucu, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı zorlukları, hukukun sunduğu güvenceleri ve bilinmesi gereken yasal hakları detaylı şekilde anlattı. Tutucu, iş hayatında kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, mobbing, izin hakları ve işten çıkarılma süreçleri gibi konularda önemli bilgiler paylaştı.

“Adalet Saati”nin her bölümünde, toplumsal adalet ve hukuki farkındalık konularına ışık tutulacak. Program, Aksu TV ekranlarında Ayşe Asır’ın sunumuyla izleyicilerle buluşmaya devam edecek.