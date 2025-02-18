Ziyaret kapsamında, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ve Genel Sekreter Yunus Atmalı, KİGEM Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya ile birlikte EBRD Türkiye yöneticileri ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeleri de yer aldı.



Gerçekleştirilen görüşmede, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, finansmana erişim imkanları ve KİGEM’in sunduğu destekler ele alındı. EBRD’nin Türkiye’de kadın girişimciliğine yönelik yürüttüğü projeler ve olası iş birlikleri de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.