Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir yavru kedinin kafası plastik bir boruya sıkıştı. Olay, Şazibey Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından fark edilince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Kahramanmaraş İtfaiye ekipleri, minik kediyi kurtarmak için titizlikle bir çalışma başlattı. Ekipler, dikkatli bir şekilde kedinin kafasını sıkıştığı borudan çıkararak sağ salim kurtardı. Olayı izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi için teşekkürlerini iletti.

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kahramanmaraş İtfaiyesi, hayvan dostu yaklaşımıyla takdir topladı ve bu tür olaylara karşı her zaman hazırlıklı olduklarını vurguladı.