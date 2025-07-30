Şehirde geleneksel hale gelen ve uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenmeye başlanan Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da coşkulu bir programla kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen fuar, 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan organizasyon için KAFUM’da hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Fuara ev sahipliği yapacak alan; altyapı çalışmaları, yürüyüş yolları, alışveriş stantları, çocuk oyun ve atölye alanları, yeme içme bölümleri, lunapark, sosyal alanlar ve geniş otoparkıyla ziyaretçilerine konforlu ve keyifli bir deneyim sunmak üzere baştan sona elden geçirildi.

Kahramanmaraşlıların yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görmesi beklenen fuar, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle adeta bir şenlik havası yaratacak.

Katılımcılar hem alışveriş yapabilecek hem de konserler, gösteriler, atölye çalışmaları ve eğlence dolu etkinliklerle unutulmaz bir Ağustos ayı geçirecek.

Görsel düzenlemeler, temizlik çalışmaları ve genel alan iyileştirmeleriyle KAFUM, 1 Ağustos’ta ziyaretçilerini karşılamaya tam anlamıyla hazır olacak.

Tüm vatandaşlar, bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya davet ediliyor.