6 şubatta yaşanan asrın felaketi sonrasında mevsimlerin kış aylarını gösterdiği şu günlerde kahraman şehir kış turizmi için hazırlıklarını tamamladı.

Eşsiz doğal güzellikleriyle dört mevsim Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş kış turizminin de odak noktalarından biri oluyor.

Yılbaşı gecesinde kentteki birçok turizm tesisi tam doluluk oranlarıyla hizmet verirken sadece Kahramanmaraş halkı tarafından değil bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.

Türes Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz kentte kış turizminin başladığına dikkat çekerek süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.