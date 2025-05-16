Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şenliğe başta Dulkadiroğlu’ndaki öğrenciler olmak üzere yüzlerce çocuk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, geçmişin izlerini taşıyan geleneksel oyunlar çocuklarla buluştu.

Katılımcılar, 40 farklı atölye çalışması, rengârenk stantlar, kültürel oyun sergisi ve nostaljik oyunlarla dolu saatler geçirdi.

Etkinlik alanı; sek sek, mendil kapmaca, ip atlama, misket ve yakan top gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla çocukların neşeli kahkahalarıyla yankılandı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar akranlarıyla birlikte doyasıya eğlenirken aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme fırsatı da buldu. Ayrıca, alanda kurulan kültürel oyun sergisinde geleneksel oyuncaklar ve geçmiş dönem çocukluk objeleri de sergilendi.