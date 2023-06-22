Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye afetzedeler için seferber oldu.

Bu kapsamda, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada görev aldı.

Şair, Yazar, Radyo Programı yapımcısı Kahraman Tazeoğlu depremin ilk anından itibaren büyük fedakarlıkla çalışan psikososyal destek personellerine yönelik düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde Psikososyal Destek çalışanları ile bir araya geldi.