Kahramanmaraş’ta toplu taşıma için kullanılan Kahramankart'a mobil uygulama üzerinden yapılan para yükleme işlemlerine yeni bir düzenleme getirildi. Son güncelleme ile birlikte, mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen bakiye yüklemelerine yüzde 5 oranında işlem ücreti eklenmeye başlandı.

Vatandaşların en sık kullandığı yükleme yöntemlerinden biri olan mobil uygulamadaki bu değişiklik, özellikle düzenli toplu taşıma kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Daha önce herhangi bir ek ücret olmadan yapılan yüklemelerde artık tutara göre değişen oranlarda kesinti yapılacak. Örneğin, 100 TL’lik bir yükleme işleminde kullanıcıdan 5 TL işlem ücreti tahsil edilecek.

Para yükleme işlemi, mobil uygulama dışında fiziksel yükleme noktaları, kart dolum merkezleri ve anlaşmalı satış noktalarında işlem ücreti olmadan yapılmaya devam ediyor.