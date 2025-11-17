Bir hafta süren yoğun denetimlerde 21 aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelinde yapılan uygulamalarda toplam 34.408 kişi sorgulandı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi:

8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 79 tabanca fişeği, 31 kurusıkı tabanca fişeği, 21 av tüfeği fişeği

Asayiş ekiplerince 74 aranan kişi yakalanırken, bu kişilerden 21’i tutuklandı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir hafta içinde 55 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen maddeler dikkat çekti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda: 1159 adet tabanca fişeği, 23 kaçak cep telefonu, 1 sahte senet ele geçirildi.

Trafikte Yoğun Denetim

Trafik ekipleri, şehir genelinde yaptığı denetimlerde: 25.616 araç 3.699 motosiklet kontrol etti. Denetimler sonucunda:

3.086 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

114 araç trafikten men edildi.

5.599 sürücüye alkol testi yapıldı.

41 araçta abartı egzoz tespit edildi.

321 sürücünün belgesiz araç kullandığı belirlendi

Bu kapsamda 36 araç denetlendi, 1.196 şahıs sorgulandı. Yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 15 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.