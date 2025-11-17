Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya doğru savruldu. Ardından takla atan araç, yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarlaya devrilen aracın içinde sıkışan sürücü, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü A.P.nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.