Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kahramanmaraş 2024 yılının ilk 5 ayında 487 bin 171 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Kahramanmaraş’ta 2024 Ocak ayında 101 bin 332, Şubat ayında 119 bin 97 dolar, Mart ayında 90 bin 32 dolar, Nisan ayında 76 bin 398 dolar ve Mayıs ayında 100 bin 312 dolar toplamda 487 bin 172 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.