Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Fuar kapsamında KAFUM Fuar Alanı’nda sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, enerjisi ve güçlü sesiyle binlerce hayranına hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren konserde coşku bir an bile dinmedi. KAFUM Fuar Alanı, fuar tarihinin en yoğun günlerinden birine sahne olurken, on binlerce kişi Merve Özbey’i canlı dinlemek için alanı doldurdu.

Seyirciler, telefon ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturdu ve Özbey’in hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahnedeki enerjisi, güçlü performansı ve samimi tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı, Kahramanmaraşlı müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Kahramanmaraş adeta fuar alanına akın ederek müzik dolu bir geceye tanıklık etti.