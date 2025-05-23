Kahramanmaraş’ta futbol sevgisi Perşembe akşamı sokaklara taştı. Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde bir araya gelen taraftarlar, araç konvoyu eşliğinde şehir turu attı. Meşalelerin yakıldığı, tezahüratların yankılandığı etkinlikte coşku doruğa çıktı.
Kahramanmaraş İstiklalspor’un kritik maçı, TFF 3. Lig Play-Off Finali’nde Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kahramanmaraş ekibi, taraftar desteğiyle moral depoladı.
Futbol tutkunlarının oluşturduğu uzun konvoy, Kahramanmaraş sokaklarında renkli görüntüler oluştururken, taraftarların heyecanı görülmeye değerdi. Yol boyunca takım marşları söylendi, bayraklar dalgalandı. Organizasyon, futbolcuların da katılımıyla EXPO alanında son buldu.
EXPO alanındaki buluşmada taraftarlar, takımlarının oyuncularıyla bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.