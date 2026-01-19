Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı haftada, Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor önemli bir başarıya imza attı. Bursaspor’un deplasmanda 1461 Trabzon FK karşısında 2-1 mağlup olması, zirve yarışında dengeleri değiştirdi.

Aynı hafta rakibi Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle müsabakayı hükmen 3-0 kazanmış sayılan kırmızı-beyazlı ekip, puanları eşitleyerek averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna yükseldi. Bu sonuçla birlikte İstiklalspor, sezonun kritik virajında psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş oldu.

Başkan Akarca: “Rehavete Kapılmadan Devam Edeceğiz”

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, elde edilen liderliğin camia adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Akarca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hedefimiz sezon sonunda bu ligi zirvede tamamlamak. Liderlik elbette gurur verici ancak bizi asıl mutlu edecek olan şey, bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürebilmek. Rehavete kapılmadan, aynı disiplin ve inançla yolumuza devam edeceğiz. Bu tablo, şehir olarak yakaladığımız birlik ve beraberliğin eseridir.”

Taraftarda Büyük Sevinç

İstiklalspor’un liderliğe yükselmesi, Kahramanmaraş’ta futbol heyecanını zirveye taşıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve tribünlerden yükselen destek mesajları, taraftarların şampiyonluğa olan inancının her geçen hafta arttığını gösterdi. Kırmızı-beyazlı renklere gönül verenler, takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyor.

Zirve Yarışı Kızışıyor

Ligin kalan haftalarına girilirken zirve mücadelesinin daha da sert geçmesi bekleniyor. Teknik ekip ve futbolcuların, liderlik avantajını koruyarak istikrarlı bir performans sergilemesi hedefleniyor. İstiklalspor cephesinde, hem saha içindeki mücadele hem de camianın kenetlenmiş duruşu, şampiyonluk yolunda en büyük güç olarak görülüyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da aynı kararlılığı sürdürerek, sezon sonunda 2. Lig Kırmızı Grup’u zirvede tamamlamayı amaçlıyor.