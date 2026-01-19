Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik önemli miktarda ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen çalışmada; 5 litre etil alkol, 4 litre viski ve 50 ml’lik 5 şişe alkol kiti ele geçirildi.

Öte yandan yapılan başka bir çalışmada ise; 9 adet kaçak/kayıt dışı cep telefonu ile 3 adet klon cep telefonu olmak üzere toplam 12 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.