Program boyunca Genç MÜSİAD’ın Kahramanmaraş özelinde ve Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, genç girişimciliğin desteklenmesine yönelik projeler, ulusal ve uluslararası organizasyonlar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Mehmet Emin Koç, Genç MÜSİAD’ın sosyal sorumluluk anlayışının önemli örneklerinden biri olan Yetim Hamiliği Projesi hakkında bilgi vererek, bu projenin hem gönüllülük bilincini güçlendirdiğini hem de toplumsal duyarlılığı artırdığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Afrika İhracat Zirvesi, Avrasya Genç İş İnsanları Forumu, Next Gen Dergisi, Ahde Vefa Programları ve 3T Programları hakkında izleyicilere kapsamlı bilgiler aktardı.

Programda ayrıca Genç MÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar ile kazandığı ödüller de gündeme geldi. İlham veren başarı hikâyelerinin paylaşıldığı programda, sürdürülebilir projelerin iş dünyasındaki önemi, küresel iş birliklerinin yerel ekonomilere katkısı ve gençlerin yenilikçi bakış açısının iş hayatına kattığı dinamizm öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Aksu TV ekranlarında yayınlanan Gündem Programı, bu bölümüyle hem iş dünyasına ilgi duyan gençlere hem de girişimcilik ekosistemini yakından takip eden izleyicilere önemli bir perspektif sundu.