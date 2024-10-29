Kahramanmaraş Amerikan Kültür Kids (AKD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku dolu etkinliklerle kutladı. Çocuklar ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Cumhuriyet’in önemi vurgulanarak hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sağlandı.

Kutlamalar kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar ve etkinliklerle keyifli anlar yaşarken, AKD tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet coşkusu tüm katılımcılara aktarıldı. Veli ve çocukların birlikte yürüdüğü kortej büyük ilgi gördü, Cumhuriyet’in değerleri yeniden canlandırıldı. AKD Kids Okul Müdürü Esra Eskikale, bu tür etkinliklerle çocuklara Cumhuriyet bilincini aşılamanın önemini belirterek, Cumhuriyet’in gelecek nesillerce yaşatılması için çaba göstereceklerini ifade etti.