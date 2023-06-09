Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta birçok okul yıkılırken birçoğu da ağır hasar aldı.

Bu okullardan biri de Türkiye’nin en eski 100 lisesi arasında bulunan ve Türkiye’de başta fikir alanında olmak üzere bürokrat, siyasetçi, bakan yetiştiren nam-ı diğer ‘Kara Lise’ Kahramanmaraş Anadolu Lisesi oldu.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan lise binası kullanılamaz hale geldi.

7 Güzel Adam olarak tanınan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın aynı dönemde okuduğu Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nin yıkımı için hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda yüklenici firma tarafından okul binasının kapı ve pencereleri söküldü. Bu işlemlerin ardından binanın yıkım çalışması başlayacak.

