Kahramanmaraş’ta, "Trafikte Geçiş Önceliği İnsan Sevgisidir" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Tevfik Kadıoğlu Bulvarında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Anadolu Lisesi öğrencileri, trafik polisleri ile beraber sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı.

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi Müdürü Salman Malkoç, düzenlenen etkinlik hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu. Malkoç, etkinliğin amacının trafikte geçiş önceliği ve yayalara saygı konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

Etkinlik sırasında, trafik polisleri de sürücülerle birebir iletişim kurarak, trafikte yayaların güvenliği ve geçiş önceliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sürücülere, trafikte yayalara saygı gösterilmesi gerektiği ve geçiş önceliği kurallarına uyulmasının önemi anlatıldı.

Etkinlik sonunda, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi öğrencileri ve trafik polisleri, sürücülerden olumlu geri dönüşler aldı. Sürücüler, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin trafikte daha güvenli ve saygılı bir ortam yaratılmasına katkı sağladığını ifade ettiler.