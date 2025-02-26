Program, şehitler anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Hocalı’da 1992 yılında Rusya’nın desteklediği Ermeni kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce Azerbaycan Türkü’nün vahşice katledildiği olaylar bir kez daha hatırlatıldı.

Hocalı Katliamı’nda kadın, çocuk, bebek ve yaşlı demeden masum insanların hayatını kaybettiği bu insanlık dışı saldırı, düzenlenen etkinlikte öğrencilerle paylaşıldı. Yeni nesillere tarihin bu acı gerçeğini aktarmak ve unutturmamak amacıyla yapılan programda, katliamda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Etkinlik, öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumlarıyla sona erdi. Katılımcılar, Hocalı’da yaşanan zulmün bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.