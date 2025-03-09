İftar programına katılan dernek üyeleri, hem Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini birlikte kutladı.

Dernek Başkanı Sibel Akarca, yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayattaki vazgeçilmez rolüne vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü “Kadın, sadece ailenin değil, toplumun temel taşıdır. Güçlü kadınlar, güçlü bir toplumun inşasında en önemli unsurdur. Bugün burada dayanışmamızı bir kez daha pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların her alanda daha görünür ve daha güçlü olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz,” dedi.

Program boyunca kadınlar hem keyifli vakit geçirdi hem de dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirdi. Kahramanmaraş Anneler Derneği, kadınların haklarını savunmak, topluma katkı sağlamak ve daha güçlü bir kadın dayanışması oluşturmak adına çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.