Şehrin derin tarihi, kültürel mirası ve eşsiz değerlerini geleceğe taşıma misyonuyla hazırlanan ansiklopedi, akademisyenlerden yerel tarihçilere, protokol üyelerinden öğrencilere kadar geniş bir katılımcı kitlesine tanıtıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından protokol konuşmalarıyla, Kahramanmaraş’ın kültürel hazinesinin birer birer kayıt altına alındığı bu değerli eserin oluşum süreci detaylarıyla anlatıldı.

Katılımcılar, ansiklopedinin içeriği hakkında bilgilendirilirken, eserin şehrin kültürel mirasını yüceltmek ve genç nesillere aktarmak adına bir mihenk taşı olduğunun altı çizildi.

Şehrin tarihine ışık tutan bu prestijli eserin, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde büyük bir kültürel kazanım olduğu vurgulandı.

Program sonunda katılımcılara ansiklopedinin hazırlanmasında verdikleri desteklerden dolayı plaket ve belgeleri takdim edilerek şehrin değerlerine duyulan bağlılık bir kez daha taçlandırıldı.