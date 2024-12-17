Kahramanmaraş Ansiklopedisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekili Latif Öztürk, KSÜ Genel Sekreteri İbrahim Palabıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayten Şenel, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Ansiklopedi düzenleme kurulu üyeleri, Ansiklopedi yazarları, akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik açılış konuşmaları ile devam etti.

Toplantının açılış konuşmasını Kahramanmaraş Ansiklopedisi Editörü Prof. Dr. İbrahim Solak yaptı.

Solak, “Ansiklopediler bir medeniyetin amel defteridir. Kahramanmaraş ansiklopedisi de Kahramanmaraş’ın her şeyidir. Bu anlayışla ortaya çıkarılan Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin hazırlanma amacı, Kahramanmaraş şehrini incelemek, Kahramanmaraş’la ilgili çalışma yapmış nitelikli araştırmacılar tarafından açık bir dille, görsel verilerle desteklenmiş bir düzen içinde, Kahramanmaraş’ın kültürünü, sosyal tarihini, doğal, zenginliklerini, müesseselerini, yapılarını, yetişmiş önemli şahsiyetlerini araştırarak ansiklopedi kriterlerine uygun olarak hazırlamak ve geleceğe aktarmaktır.” dedi.

Solak, ansiklopediye ait teknik bilgilere de yer verdiği konuşmasında “2016 yılında çalışmalarına başlanan Kahramanmaraş Ansiklopedisi toplam 320 yazarın bilimsel kriterlere göre hazırlamış olduğu 3723 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca ansiklopedimizin tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu İslam Ansiklopedisi örnek alınarak dijital ortama da aktarılma süreci devam etmektedir.” bilgilerini verdi.

Açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “2016 yılında çalışmalarına başlanan Kahramanmaraş Ansiklopedisinin bugün tamamlandığını görmek gerçekten büyük bir mutluluk. Öncelikle ansiklopedinin hazırlanması aşamasında birlikte çalışmaya başladığımız ancak bugün aramızda olmayan pandemi de ve depremde kaybettiğimiz arkadaşları rahmetle anıyor, bu çalışmaya vermiş oldukları katkılardan dolayı da şükranlarımı sunuyorum. O dönemde üniversitemizin kıymetli Rektörü ve ansiklopedinin fikir babası olan Prof. Dr. Durmuş Deveci’nin önderliğinde bu güzide eserin vücuda gelmesi için her hafta 4-5 saat çalışmalar yaptık. Kapak tasarımından tutun da maddelerin seçiminden yazımına, grafik tasarımlarından redaksiyonlarına kadar bir ekip çalışmasının sonunda 7 ciltlik Kahramanmaraş Ansiklopedisini şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimize kazandırdık. Kahramanmaraş Ansiklopedisi bir üniversitenin gözetiminde ve organizasyonunda yazılan tek ansiklopedi olma özelliğine de sahip. Bu anlamda Kahramanmaraş Ansiklopedisi ile ne kadar gurur duysak yine az sayılır. Maddi bir karşılık beklemeden büyük bir özveri ile hazırlanan bu muhteşem eserin ortaya

çıkmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Kahramanmaraş Ansiklopedisinin başta insanlığa, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Program açılış konuşmalarının ardından Rektör Yasım’ın ansiklopedi yazarlarından vefat edenlerin yakınlarına, ansiklopedi Editörü Prof. Dr. İbrahim Solak’a, ansiklopedi yayın kuruluna, bilim kuruluna, yazarlara, redaktörlere, yazı işlerine ve grafikerlere belge takdimi ile devam etti.

Programda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz de ansiklopedinin hazırlanmasında emeği geçen öğretim elemanlarına belge takdiminde bulundu.

“Kahramanmaraş Ansiklopedisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.