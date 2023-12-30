6 Şubat Depremlerinin Merkez Üssü Kahramanmaraş’ta, Yeni Şehir Projesi Kapsamında İnşa Çalışmaları Devam Ediyor. Özellikle Şehir Merkezinde Hayatın Yeniden Toparlanması İçin Başlatılan Proje Şazibey Mahallesi’nde Bulunan Balık Pazarınıda Kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi Balık Pazarında Faaliyetlerini Sürdüren Esnafa Yönelik Yeni Bir Proje Başlatarak Gayberli Mahallesine Yeni Balık Pazarı Oluşturuyor.

Her Biri 30 Metrekareden Oluşan 31 İşyerinin Olacağı Yeni Balık Pazarında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor.

Yeni Balık Pazarında Ki İnşa Çalışmalarının Kısa Bir Süre Sonra Tamamlanacağını Söyleyen Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı; “Yaşanan Depremler Sonrasında Yıllardır Hizmet Veren Kahramanmaraş Balık Pazarının Çevresi Kentsel Dönüşüme Gireceği İçin Biz De Geçici Olarak Kalabileceğimiz Yeni Bir Balık Pazarı İstediğimizi Belirttik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Ve Hayrettin Güngör Başkanımız Sağ Olsun Gayberli Mahallesinde Bulunan Alanı Balıkçılar İçin Dizayn Ediyor. Tüm Balıkçı Esnafı Olarak Başkanımıza Bu Yönde Teşekkür Ederiz. En Kısa Zamanda Tamamlanacak Olan Yeni Balık Pazarımızda Hizmet Vermeye Başlayacağız

