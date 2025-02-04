Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği ve Merdan Balıkçılık iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için dualar edilecek ve vatandaşlara balık ikramında bulunulacak.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı’nın öncülüğünde gerçekleştirilecek anma programı, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği ve Merdan Balıkçılık’ın katkılarıyla vatandaşlara sıcak balık ikram edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı