Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Seçim Çalışmaları Kapsamında Ziyaretlerini Sürdürüyor.

Bu Kapsamda Beraberindeki Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Ve Aynı Zamanda Belediye Başkan Adayı Necati Okay İle Birlikte Kahramanmaraş Barosunu Ziyaret Etti.

Burada Baro Başkanı Av. Burak Gül Ve Yönetimiyle Bir Araya Gelen Başkan Adayları Görgel Ve Okay Kentin Adli Durumu Hakkında İstişarelerde Bulundular.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül Adli Hizmetlerle İlgili Fikir Alışverişinde Bulunduklarını İfade Etti.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Bu Zorlu Süreçte Görev Yapan Yargı Mensuplarına Teşekkür Ettiklerini Dile Getirdi.