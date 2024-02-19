Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu'nda anlamlı bir sergi düzenlendi.

Okulun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Maraş'ın yöresel kıyafetleri ve aksesuarları sergilendi. Bu etkinlik, çocukların, geçmişteki yaşantıların nasıl sürdürdürüldüğü ve kültürel değerlerin nasıl şekillendiğinin farkındalığı için düzenlendi.

Sergide, Kahramanmaraş'ın zengin kültürel mirasını yansıtan el işi ürünler, geleneksel kıyafetler, ev eşyaları ve el sanatları gibi birçok önemli eser arasında yer aldı. Öğrenciler, bu eserleri inceleyerek Maraş'ın geçmişine özgü yaşam tarzını ve kültürü keşfetme fırsatını buldular.

Ayrıca Maraş’ın kurtuluşundan bu yana hala zarar görmemiş Türk bayrağı da sergide yer buldu.

Sergiyi hazırlayan Ana Sınıfı Öğretmeni Hülya Köşürge, Aksu Habere yaptığı açıklamada sergi neden ve nasıl düzenlediklerini anlattı.

Okul yönetimi diğer okullardan da öğrencilerin sergiye gönderilmesini bekliyor.