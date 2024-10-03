Kahramanmaraş Birlik Vakfı, Genç Görüş Öğrenci Topluluğu ile birlikte gençlere yönelik önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler ve projeler ele alındı.

Birlik Vakfı yetkilileri, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve projelere imza atacaklarını belirtti. Ayrıca, gençlerin katılımıyla yürütülecek kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, proje üretimi konusunda da gençlere fırsatlar sunulacağı vurgulandı.