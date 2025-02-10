4 bin kişilik geniş bir katılımla yapılan bu anket, Türkiye'nin tarihine geçen en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depreminin ardından bölgelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Anketin odaklandığı iller, depremin en ağır etkilerini yaşayan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya oldu.

Araştırma, bölge halkının gözünde deprem sonrası dikkat çeken ve örnek çalışmalar sergileyen belediye başkanlarını belirledi.

Yeniden yapılanma, afet yardımı ve halkın moralini yüksek tutma gibi konularda başarılı bulunan başkanlar, yüksek halk desteği aldı.

Ankette öne çıkan belediye başkanlarının, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde başlattıkları projeler ve sosyal yardım çalışmaları ile halkın beğenisini kazandığı belirtildi.

Özellikle kalıcı konut projeleri, alt yapı çalışmaları ve sosyal destek faaliyetleri dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yüzde 23,2 oy ile birinci sırada yer aldı.

Başkan Görgel’i sırasıyla; yüzde 17,5 oy ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yüzde 13,8 oy ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yüzde 10 oy ile Malatya Belediye Başkanı Sami Er, yüzde 7,9 oy ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 6,8 oy ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar, yüzde 6,1 oy ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yüzde 5,1 oy ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yüzde 4 oy ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, yüzde 3,2 oy ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve yüzde 2,4 oy ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük takip etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in deprem sonrası başlattığı kapsamılı projeler ve halkın yaralarını sarmaya yönelik özverili çalışmaları bölge halkının büyük takdirini kazandı.

Kalıcı konut projeleri, sosyal yardım faaliyetleri ve altyapı düzenlemeleriyle dikkat çeken Görgel, halkın moralini yüksek tutmak için de birçok sosyal etkinliğe imza attı.

Bölge halkı, Başkan Görgel’in bu fedakâr ve başarılı yaklaşımını örnek bir belediye başkanı profili olarak değerlendiriyor.