Sosyal belediyecilik çerçevesinde vatandaşlara yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursuna ön kayıtlar sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezinin de destekleriyle düzenlenecek kursa https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/01/03/ekpss-kursu-on-kayit-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek EKPSS kursuna son başvuru 16 Ocak Salı. Başvuru şartları ve kursa ilişkin detaylı bilgiye 0344 225 71 88 ve 0344 216 25 01 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.